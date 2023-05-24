Белгород, 24 мая, 2023, 21:33 — ИА Регнум. Погранпереход в селе Козинка Белгородской области 24 мая попал под обстрел ВСУ, есть пострадавшая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

По его словам, пострадала женщина 85 лет, у неё лёгкая контузия.

«Её дом расположен рядом с местом обстрела. Травма была получена от взрывной волны», — сообщил белгородский губернатор во время прямого эфира «Вконтакте», уточнив, что вся необходимая медицинская помощь пострадавшей оказывается.

Также Гладков рассказал, что в трёх белгородских сёлах — Гора-Подоле, Козинке и Глотово — продолжается разминирование, жителям пока возвращаться домой нельзя.

Как сообщало ИА Регнум, украинская ДРГ 22 мая атаковала пункт пропуска «Козинка» на российско-украинской границе, а также ряд гражданских объектов в окрестностях приграничного города Грайворон.

Диверсанты, в частности, обстреляли автомобиль, в котором находились дети, рассказала жительница села Козинка. По ее словам, огонь открыла группа, перемещавшаяся на танке и БТР.