Губернатор Белгородской области сообщил о работе ПВО над Валуйским округом
Губернатор Белгородской области сообщил о работе системы ПВО над Валуйским округом
Валуйский район, Белгородская область, 24 мая, 2023, 21:51 — ИА Регнум. Над Валуйским городским округом Белгородской области вечером 24 мая сработала система ПВО, последствия уточняются, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Над Валуйским городским округом сработала система ПВО. По предварительной информации, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы», — написал Гладков в своём Telegram-канале.
Ранее губернатор также рассказал об обстреле ВСУ погранперехода в селе Козинка. Это тот же переход, через который диверсанты проникли в регион 22 мая. В результате обстрела ранение получил один мирный житель.
Диверсанты ВСУ проникли в Белгородскую область 22 мая. Используя полученное от Запада оружие, они открывали огонь по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры. В результате атаки ДРГ 13 человек получили ранения, один мирный житель погиб. Повреждения получили не менее 500 зданий. В регионе был введён режим контртеррористической операции, Следственный комитет возбудил дело по шести статьям Уголовного кодекса.
Контртеррористическую операцию вели Вооружённые силы, Росгвардия, пограничники и ФСБ. Диверсанты были заблокированы и разгромлены, остатки группы были отброшены на территорию Украины и там ликвидированы. Всего было уничтожено более 70 террористов. Столь же оперативно и жёстко попытки диверсантов прорваться на территорию России будут пресекаться и впредь, отметил министр обороны Сергей Шойгу.