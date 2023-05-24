Валуйский район, Белгородская область, 24 мая, 2023, 21:51 — ИА Регнум. Над Валуйским городским округом Белгородской области вечером 24 мая сработала система ПВО, последствия уточняются, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

http://kremlin.ru Вячеслав Гладков

«Над Валуйским городским округом сработала система ПВО. По предварительной информации, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Ранее губернатор также рассказал об обстреле ВСУ погранперехода в селе Козинка. Это тот же переход, через который диверсанты проникли в регион 22 мая. В результате обстрела ранение получил один мирный житель.

Диверсанты ВСУ проникли в Белгородскую область 22 мая. Используя полученное от Запада оружие, они открывали огонь по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры. В результате атаки ДРГ 13 человек получили ранения, один мирный житель погиб. Повреждения получили не менее 500 зданий. В регионе был введён режим контртеррористической операции, Следственный комитет возбудил дело по шести статьям Уголовного кодекса.

Контртеррористическую операцию вели Вооружённые силы, Росгвардия, пограничники и ФСБ. Диверсанты были заблокированы и разгромлены, остатки группы были отброшены на территорию Украины и там ликвидированы. Всего было уничтожено более 70 террористов. Столь же оперативно и жёстко попытки диверсантов прорваться на территорию России будут пресекаться и впредь, отметил министр обороны Сергей Шойгу.