Вашингтон, 22 мая, 2023, 10:27 — ИА Регнум. Пользователи социальной сети Twitter подвергли критике высказывания президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего на полях саммита «Большой семёрки» (G7) Артёмовск с пострадавшей от американской ядерной бомбы Хиросимой.

Один из комментаторов отметил, что ранее украинский лидер говорил, что потеря Артёмовска грозит киевскому режиму международным и внутриполитическим давлением, направленным на достижение компромисса с Россией. Он подчеркнул, что в настоящее время Зеленский сравнивает совершенно разные ситуации.

Другой попросил «напомнить», кто именно причастен к уничтожению японского города. Ещё один комментатор акцентировал внимание на том, что Соединённые Штаты могут «взбеситься» из-за этих высказываний.

Другой пользователь соцсети возмутился, как Зеленский может сравнивать ядерную атаку с военной наземной битвой. Ещё один отметил, что США совершили «ужасное преступление против человечества», добавив, что они не понесли никакого наказания.

6 и 9 августа 1945 года военные США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки, где погибли 140 тыс. и 74 тыс. человек соответственно. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями.

Накануне в Минобороны РФ подтвердили, что российские воинские подразделения завершили освобождение Артёмовска в Донецкой Народной Республике.

Операцию по его освобождению начали 8 октября 2022 года. Она продлилась 224 дня. Первые сообщения о завершении операции появились 20 мая.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Белый дом США устроил атомную бомбардировку Хиросимы (Япония) и боевые действия в Артёмовске (ДНР). Комментируя слова Зеленского, дипломат отметила: «Молодец какой, ведь и то, и другое устроил Белый дом».