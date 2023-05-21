Москва, 22 мая, 2023, 01:31 — ИА Регнум. Белый дом США устроил атомную бомбардировку Хиросимы (Япония) и боевые действия в Артёмовске (ДНР), написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Так она оценила заявление президента Украины Владимира Зеленского, который сравнил Хиросиму и Артёмовск, когда на полях саммита G7 его спросили, не лучше было бы провести обсуждение вопроса о мирных переговорах.

«Молодец какой, ведь и то, и другое устроил Белый дом», — отметила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский признал, что украинские военные потеряли Артёмовск. При этом он заявил, что ситуация, которая наблюдается в городе после боевых действий, повторится и в других украинских городах.

Кроме того, в рамках визита на саммит «Группы семи» (G7) глава Украины не принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалу в Парке мира в Хиросиме.