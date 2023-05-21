Москва, 21 мая, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Российские воинские подразделения завершили освобождение Артёмовска в Донецкой Народной Республике. Это сообщение опубликовало Минобороны России 21 мая в официальном Telegram-канале ведомства.

«Завершено освобождение города Артёмовска», — отметили в министерстве.

Операцию по его освобождению начали 8 октября 2022 года. Она продлилась 224 дня. Первые сообщения о завершении операции появились 20 мая.

Участников штурма города, а также военнослужащих, обеспечивавших прикрытие с флангов и поддерживавших наступление, поздравил президент России Владимир Путин. Отличившихся бойцов представят к наградам.

Есть сведения, что часть подразделений ВСУ не успели покинуть Артёмовск и теперь находятся в котле. Президент Украины Владимир Зеленский сначала признал, что Киев потерял контроль над городом, но потом сделал противоположное заявление, будто военнослужащие ВСУ продолжают там выполнять некую «важную задачу».

Замначальника донецкого главка Росгвардии, командир батальона «Восток» Александр Ходаковский отметил важность значения освобождения Артёмовска. Он считает, что эти длительные бои за город дали время российской армии на перегруппировку и концентрацию военного потенциала, что помогло переломить ход СВО.

При этом бои продолжаются под Артёмовском. По последним данным Минобороны, за прошедшие сутки там уничтожили до 100 военнослужащих ВСУ и наёмников, а также танк, БМП, пять пикапов, САУ «Krab» и «Гвоздика». Кроме того, ВС РФ уничтожили мост, который ВСУ использовали для переброски подкреплений к Артёмовску.