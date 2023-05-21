Хиросима, Япония, 21 мая, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Город Артёмовск (украинское название ― Бахмут) Донецкой Народной Республики не перешёл под контроль российской армии. Об этом 21 мая на пресс-конференции в Хиросиме на полях саммита «Большой семёрки» (G7) заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщило Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Он подчеркнул, что имеет чёткое представление о том, что происходит в Артёмовске, и что город не перешёл под контроль России. По его словам, Вооружённые силы Украины сейчас «выполняют очень важную задачу» в Бахмуте.

«Я чётко понимаю, что происходит в Бахмуте. На сегодняшний день Бахмут не взят Российской Федерацией», ― подчеркнул Зеленский.

Ранее украинский лидер признал потерю украинскими войсками Артёмовска. На полях саммита «Группы семи» (G7) он заявил журналистам, что город «сегодня остаётся лишь в наших сердцах».

Как сообщало ИА Регнум, российские силы полностью установили 20 мая контроль над Артёмовском. Как заявили в Министерстве обороны, освобождение города в результате наступательных действий штурмовые отряды завершили при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск.

Как следует из сводки оборонного ведомства за прошедшие сутки, 20 мая, поражение украинским подразделениям российские войска нанесли в Константиновке, Богдановке и Красном Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе Красного уничтожили автомобильный мост, по которому в Артёмовск перебрасывались подкрепления ВСУ, а также склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.

Президент России Владимир Путин поздравил бойцов с освобождением города. Отмечается, что всех бойцов, отличившихся в ходе битвы за город, представят к государственным наградам.

О взятии Артёмовска сообщил и врио главы ДНР Денис Пушилин.

Операция по взятию Артёмовска, важного транспортного узла для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, началась 8 октября 2022 года и длилась 224 дня.