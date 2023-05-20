Москва, 21 мая, 2023, 01:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и подразделений Вооружённых сил России с освобождением Артёмовска (ДНР), сообщили в пресс-службе Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды «Вагнер», а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артемовска», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всех бойцов, отличившихся в ходе битвы за город, представят к государственным наградам.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Министерство обороны России объявило о взятии под полный контроль Артёмовска российскими силами. Операция по освобождению города началась 8 октября 2022 года и длилась 224 дня.

До этого о взятии Артёмовска успели сообщить врио главы ДНР Денис Пушилин и военный корреспондент Александр Сладков. 20 мая издание «МК» привело мнение ряда военных экспертов, которые предполагают, что освобождение Артёмовска российскими войсками запустит контрнаступление ВСУ.