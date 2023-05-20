Российские силы освободили Артёмовск
Российские силы 20 мая полностью взяли под контроль Артёмовск
ДНР, 20 мая, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Российские силы полностью установили 20 мая контроль над Артёмовском, сообщила пресс-служба Евгения Пригожина в Telegram-канале.
«Полностью был взят Артемовск, последний участок так называемой многоэтажки «Самолета», — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, город российские штурмовики взяли 20 мая в 12:00.
О взятии Артёмовска также сообщил военный корреспондент и писатель Александр Сладков. Военкор отметил, что без сопереживания общества он не смог бы представить эту победу. Он также назвал победу подарком народу и поздравил всех с маленьким праздником победы.
Операция по взятию Артёмовска длилась 224 дня, началась она 8 октября 2022 года. Город расположен в 55 км к северо-востоку от Донецка и на севере от крупного населенного пункта Горловка. Артёмовск является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.