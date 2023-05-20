ДНР, 20 мая, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Российские силы полностью установили 20 мая контроль над Артёмовском, сообщила пресс-служба Евгения Пригожина в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Пригожин. ЧВК «Вагнер»

«Полностью был взят Артемовск, последний участок так называемой многоэтажки «Самолета», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, город российские штурмовики взяли 20 мая в 12:00.

Кадр из видео пресс-службы Пригожина Взятие населенного пункта Артёмовск. 20.05.2023г

О взятии Артёмовска также сообщил военный корреспондент и писатель Александр Сладков. Военкор отметил, что без сопереживания общества он не смог бы представить эту победу. Он также назвал победу подарком народу и поздравил всех с маленьким праздником победы.

Операция по взятию Артёмовска длилась 224 дня, началась она 8 октября 2022 года. Город расположен в 55 км к северо-востоку от Донецка и на севере от крупного населенного пункта Горловка. Артёмовск является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.