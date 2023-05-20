Донецк, 20 мая, 2023, 19:16 — ИА Регнум. Врио главы ДНР Денис Пушилин подтвердил информацию об освобождении Артёмовска и отметил, что есть особый символизм в том, что это произошло именно сегодня, 20 мая, спустя год после сдачи в плен последних украинских военных и боевиков в Мариуполе. Об этом он написал в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«20 мая уже дважды стало для нас особой датой», — говорится в сообщении.

Также он заявил, что официально инициировал учреждение государственных наград Донецкой Народной Республики за освобождение Артёмовска. По его словам, каждого участника нужно наградить.

Как сообщало ИА Регнум, российские силы полностью установили 20 мая контроль над Артёмовском. Город российские штурмовики взяли под контроль 20 мая в 12:00.

О взятии Артёмовска также сообщил военный корреспондент и писатель Александр Сладков. Военкор отметил, что без сопереживания общества он не смог бы представить эту победу. Он также назвал победу подарком народу и поздравил всех с маленьким праздником победы.

Операция по взятию Артёмовска длилась 224 дня — с 8 октября 2022 года. Город расположен в 55 км к северо-востоку от Донецка и к северу от Горловки. Артёмовск является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.