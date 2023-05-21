ДНР, 21 мая, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили в ходе спецоперации автомобильный мост, по которому ВСУ в Артёмовске (ДНР) получали подкрепление, сообщил 21 мая на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

РИА Новости Артёмовск

Он сообщил о полном освобождении Артёмовска от ВСУ, добавив, что за сутки в районе города авиация совершила шесть самолето-вылетов, а артиллерия выполнила 69 огневых задач.

«Кроме того, в районе населенного пункта Красное уничтожен автомобильный мост, по которому в Артёмовск перебрасывались подкрепления ВСУ, а также склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ», — сказал Конашенков.