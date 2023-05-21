Чита, 21 мая, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Ночью 21 мая на Забайкальской железной дороге с путей сошли 12 вагонов грузового поезда, сообщили в региональном главке МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Из-за инцидента повреждения получили габариты соседнего пути. Последствия схода вагонов устраняют спасатели и восстановительные поезда.

Также из-за ЧП задержан пассажирский поезд, следующий по маршруту Владивосток — Москва, и поезд Новосибирск — Владивосток. Всех пассажиров обеспечат дополнительным питанием. Следующие из Чернышевска в Шилку и обратно пригородные поезда отменили.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причины ЧП пока неизвестны.

Как сообщало ИА Регнум, в Крыму 18 мая прогремел взрыв на железной дороге. Инцидент произошёл в 08:20 мск недалеко от Бахчисарая в Симферопольском районе. В результате диверсии с путей сошли восемь вагонов с зерном. По информации главы республики Сергея Аксёнова, в результате произошедшего никто не пострадал. Как заявили в пресс-службе Крымской железной дороги, причиной схода вагонов грузового поезда на перегоне Симферополь — Севастополь стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.

Кроме того, 12 мая на станции Заделье в Карелии сошли с железнодорожных путей 19 вагонов грузового поезда. 15 мая в Самарской области 15 вагонов грузового состава сошли с рельсов на перегоне Толкай — Новоотрадная. Также 18 мая на перегоне Камарчага — Балай в Красноярском крае с железнодорожных путей сошли 5 вагонов грузового поезда.