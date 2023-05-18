Красноярск, 18 мая, 2023, 19:10 — ИА Регнум. Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Камарчага — Балай в Красноярском крае, сообщили 18 мая в пресс-службе Красноярской железной дороги.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

«В результате происшествия пострадавших нет, угрозы экологии нет», — говорится в сообщении.

В пресс-службе предупредили о возможной задержке пассажирских поездов. На место ЧП направили восстановительные поезда со станций Красноярск и Саянская.

Причины происшествия выясняются.

Как сообщало 18 мая ИА REGNUM, в Симферопольском районе Крыма на железной дороге в 08:20 мск недалеко от Бахчисарая прогремел взрыв. В результате диверсии с путей сошли восемь вагонов с зерном.

Как сообщил глава республики Сергей Аксёнов, в результате произошедшего никто не пострадал. В пресс-службе Крымской железной дороги причиной схода вагонов грузового поезда на перегоне Симферополь — Севастополь назвали вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.

Перед взрывом очевидцы заметили подозрительного мужчину, который, по их словам, осматривал железнодорожные пути в месте, где позже с рельсов сошли пять вагонов, а затем скрылся в лесу.