Москва, 20 мая, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Заявление саммита «Группы семи», который проходит в Хиросиме, демонстрирует нацеленность политики G7 на двойное сдерживание — России и Китая, заявил 20 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на XXXI Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По словам главы МИД, западный трек, который развивался во внешней политике России до недавнего времени, полностью себя исчерпал.

«И мы вступили в фазу острейшего противоборства с агрессивным блоком в составе Соединённых Штатов, Евросоюза и Североатлантического альянса», — сказал Лавров.

Он указал на то, что Запад поставил задачу «громогласно и открыто» победить Россию на поле боя. Но они решили на этом не останавливаться, а устранить её как геополитического конкурента.

Впрочем, как и любую другую страну, которая претендует на какое-то самостоятельное место в мировом раскладе, отметил глава МИД. Любую такую страну Запад будет подавлять как конкурента, добавил дипломат.

«Посмотрите на те решения, которые сегодня обсуждаются и принимаются в Хиросиме на саммите «семёрки» и которые нацелены на двойное сдерживание — России и Китайской Народной Республики», — сказал Лавров.

Он добавил, что Запад открыто обсуждает планы расчленения России, не пытаясь скрыть, что её существование несовместимо с планами глобального доминирования Запада.

На саммите G7 в Хиросиме (Япония) 20 мая обнародовали коммюнике, несмотря на то, что мероприятие завершится только 21 мая. Большое место участники переговоров уделили России, выдвинув ряд обвинений и требований. Обвинения в основном касаются Украины, требования — темы продовольственной безопасности.

Раскритиковали лидеры «Группы семи» и политику Китая, в том числе в контексте экономики. По словам председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, государства глобального Юга «разочаровались в Китае и России».