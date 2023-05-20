Хиросима, Япония, 20 мая, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Лидер стран — участниц «Группы семи» (G7) приветствовали продление и расширение зерновой сделки. Об этом говорится в принятом 20 мая на саммите в Хиросиме G7 заявлении, посвящённом укреплению экономической устойчивости и безопасности.

Александр Погожев ИА REGNUM Зерно

Отмечается, что страны «семёрки» намерены продолжать содействие, и в том числе — через Всемирный альянс по продовольственной безопасности, в вопросе «помощи» странам, которых затронул продовольственный кризис, для чего будут продолжать поддерживать вывоз украинской сельхозпродукции.

«В этом контексте мы поддерживаем продление и расширение «черноморской зерновой инициативы» и призываем Россию прекратить угрожать мировыми поставками продовольствия и позволить реализовывать инициативу на максимум ее возможностей», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия поддержала продление зерновой сделки при чётком понимании, что следующие два месяца будут решающими. Он подчеркнул, что продление зерновой сделки никак не связано с внутриполитической ситуацией в Турции.

Также в МИД России 18 мая заявили, что в случае, если условия российской стороны по зерновой сделке не будут выполнены до 17 июля, Россия прекратит её после этой даты. По информации внешнеполитического ведомства, в сделке не учитываются российские интересы.