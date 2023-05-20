Хиросима, Япония, 20 мая, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны глобального Юга — развивающиеся государства Африки, Азии и Латинской Америки — якобы разочаровались в Китае и России, а потому для стран Запада якобы открывается «окно возможностей» в этом направлении. Она заявила об этом 20 мая в ходе своего выступления на саммите «Группы семи» (G7) в Хиросиме, текст её выступления опубликовала пресс-служба Еврокомиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Как отметила глава ЕК, современные вызовы сильно влияют на мировую экономику и в первую очередь на страны глобального Юга, из-за чего многие из них ищут устойчивое финансирование, на фоне чего китайская инициатива «Один пояс, один путь» была хорошим предложением.

Фон дер Ляйен отметила, что, по её утверждению, многие развивающиеся страны якобы получили негативный опыт с Китаем, оказавшись в долговом кризисе из-за китайских кредитов. При этом она добавила, что Россия якобы может предложить государствам глобального Юга только «оружие и наёмников», из-за чего эти страны якобы изыскивают «альтернативные варианты финансирования».

«Для G7 и близких партнёров открывается окно возможностей. Мы должны предложить взаимовыгодное партнёрство странам с развивающейся экономикой, которые хотят работать с нами. Но мы должны быть быстрыми и конкретными», — сказала она.

Как сообщало ИА Регнум, ранее посол по особым поручениям по Азии и БРИКС в МИД ЮАР, шерпа ЮАР в БРИКС Анил Сукла рассказал, что в течение последнего времени заявки на вступление в группу БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) стали поступать от многих стран. По его словам, такие заявки поступают почти каждую неделю.

17 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ряд стран Африки и Латинской Америки жалуется на то, что страны Запада «достали» их своими требованиями присоединиться к антироссийским санкциям, обещая взамен «не наказывать» эти государства. Он добавил, что заявления Запада о том, что он якобы изолировал Россию, свидетельствуют о том, что западные государства считают себя «пупом земли», что объясняет их политику.