Хиросима, Япония, 20 мая, 2023, 00:20 — ИА Регнум. Лидеры стран «Большой семёрки» на саммите в японском городе Хиросиме отказались от идеи мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщило итальянское издание Corriere della Sera.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиросима G7

По данным издания, лидеры стран G7 приняли позицию Вашингтона, согласованную с президентом Украины Владимиром Зеленским. Согласно принятому совместному документу по украинскому конфликту, страны будут отклонять любые предложения начать переговорный процесс.

Ранее глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров также подчеркнул, что союзники Украины не планирует рассматривает какие-либо другие предложения об урегулировании конфликта без согласования с президентом Украины Владимиром Зеленский.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что лидеры стран «Большой семёрки» на саммите в Хиросиме, где родился действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида, обсудят новые антироссийские санкции. Отмечалось, что в ходе переговоров будут обсуждены возможности отрезать Россию от возможностей обходить санкционные меры.