Грозный, 20 мая, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на введённые во время проходящего в Хиросима саммита «Группы семи» (G7) санкции западных стран заявил о встрече «Северо-Кавказской семёрки».

Телеграм канал t. me/RKadyrov_95/3641 «Северо-Кавказская семёрка»

«Слышал, что на встрече G7 объявили о каких-то новых санкциях… У нас есть своя «семёрка» — Северо-Кавказская», — написал Кадыров в Telegram-канале, приложив соответствующее фото с главами северокавказских регионов.

В сообщении чеченского лидера также говорится, что на встрече глав семи субъектов принят полнообъёмный пакет санкций Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) против враждебных стран G7, их лидеров, партнёров и сообщников.

Кроме того, Кадыров иронично подметил, что ограничения не коснулись лишь одного украинского лидера.

«Эта никчемная личность сама и есть наш санкционный инструмент наказания, который мы единогласно передаём странам G7 в качестве меры экономического обременения», — написал он.

Саммит G7 проходит с 19 по 21 мая под председательством Японии в Хиросиме.

Как сообщало ИА Регнум, ряд стран Запада расширили санкции против России 19 мая. Министерство торговли США ввело новые санкции против 70 организаций, связанных с Россией. Всего в санкционном списке значатся 1,2 тысячи позиций, в том числе стройматериалы, бумага, ткани, оборудование и транспорт. Под ограничения США также попали ряд оборонных предприятий, 46 физических лиц из России, научно-исследовательские институты, связанные с энергетикой, а также российские импортёры технологий и электроники.

США ввели санкции против Службы внешней разведки России и 223-го и 224-го лётных отрядов Минобороны. Рестрикции ввели также против вице-премьера Виктории Абрамченко, главы Минпросвещения Сергея Кравцова, омбудсмена Татьяны Москальковой и её коллеги из ДНР Дарьи Морозовой, детского омбудсмена Московской области Ксении Мишоновой, помощника президента России Игоря Левитина.

Также власти Великобритании ввели санкции в отношении ещё 86 связанных с Россией юридических и физических лиц. Канада ввела санкции против Министерства образования и Генеральной прокуратуры России.