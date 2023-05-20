Москва, 20 мая, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Соединённые Штаты, говоря о поставка Киеву истребителей F-16 только при условии их неиспользования Украиной для ударов по территории России, занимаются псевдогуманизмом и вводят в заблуждение. Об этом в беседе со «Звездой» 20 мая заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

AF.mil F-16

Вашингтон снова занимается любимым делом ― имитацией или подтасовкой данных, чтобы достичь собственных целей и задач, подчеркнула дипломат, комментируя соответствующие заявления советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Представитель внешнеполитического ведомства назвала слова Салливана о таких условиях поставок F-16 Киеву не соответствующими никакому международному праву или внутреннему законодательству.

Захарова считает, что США, по сути, ведут гибридную войну не только против России, но и всего региона в целом.

«Мы прекрасно видим, как они не щадят никого. Это не только противостояние нашей стране, это, безусловно, использование и территории народа Украины в своих целях», ― указала представитель МИД в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, ранее высокопоставленный американский чиновник заявил, что Вашингтон с союзниками планируют передать Киеву американские истребители F-16, но через третьи страны. По его словам, это необходимо для того, чтобы поставки не выглядели как непосредственное участие США. Сроки, когда на Украину отправят истребили, пока неизвестны, но точно, что их не получится использовать в контрнаступлении, о котором последние два месяца говорят в Киеве.

Телеканал CNN распространил информацию о том, что власти США собираются разрешить союзникам Вашингтона по НАТО поставлять Киеву истребители F-16.

Салливан уточнил, что решение о том, кто и в каком количестве поставит Украине истребители F-16, примут в ближайшие месяцы США и их союзники. Обсуждение этого вопроса планируется проводить по мере того, как украинские пилоты будут обучаться управлению истребителями.