Вашингтон, 19 мая, 2023, 20:20 — ИА Регнум. Вашингтон с союзниками планируют передать Киеву американские истребители F-16, но через трети страны. Об этом 19 мая сообщил телеканал NBC, ссылаясь на высокопоставленного неназванного чиновника.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

Он сказал журналистам, что поставки F-16 хотят провести, чтобы это не выглядело, как непосредственное участие США. Сроки, когда на Украину отправят истребили, пока неизвестны, но точно, что их не получится использовать в контрнаступлении, о котором последние два месяца говорят в Киеве.

По данным чиновника, США и союзники собираются в ближайшие месяцы решить, сколько поставить боевых самолётов, когда, а также, кто их будет передавать.

«Обсуждения об улучшении ВВС Украины отражают нашу долгосрочную приверженность самообороне Украины», — добавил чиновник.

Ранее в США сообщили, о планах Белого дома послать сигнал союзникам, что им разрешается передавать ВСУ F-16. При этом многие чиновники сомневаются, что это поможет украинской армии, так как российские средства ПВО могут успешно сбивать эти истребители.

О согласии обучать пилотов ВСУ управлению военными самолётами западных образцов заявили Великобритания, Польша и Бельгия. При этом во всех этих странах сообщили, что не готовы поставлять свои истребители Украине.

Как заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, время обучения украинских пилотов управлять американскими истребителями составит около четырёх месяцев. После того, как два пилота, имеющие большой опыт полётов, прошли тесты на готовность управлять F-16, стало ясно, что процесс не будет быстрым.