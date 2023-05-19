Вашингтон, 19 мая, 2023, 09:39 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена собирается разрешить американским союзникам по Североатлантическому альянсу (НАТО) поставки истребителей F-16 Украине. Об этом 19 мая сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

NorwegianMilitary Истребитель F-16

По словам последних, Вашингтон намерен послать своим союзникам в Европе сигнал о том, что не намерен блокировать передачу Киеву истребителей F-16 Украине, так как на Белый дом постоянно давят в этом вопросе конгрессмены и некоторые страны.

В то же время указывается, что сотрудникам американской администрации пока ничего не известно об официальных запросах на поставки F-16 и Госдеп не получал указания для оформления необходимых для этого документов.

Отмечается, что ряд чиновников США не уверен в эффективности поставок истребителей F-16 Украине, так как российская противовоздушная оборона может им успешно противостоять, из-за чего ВСУ почти не делают военных операций с использованием имеющейся у них авиации.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая группа из 14 членов Конгресса США направила в Белый дом письмо с просьбой как можно быстрее разблокировать поставки Украине истребителей F-16. По утверждению американских законодателей, это необходимо для завершения конфликта на якобы справедливых условиях.

Позднее 18 мая газета Politico сообщила, что ряд стран Евросоюза пытается оказать давление на Соединённые Штаты, чтобы получить одобрение на поставки F-16 Киеву. По данным издания, страны Европы начали масштабную кампанию по этому поводу.