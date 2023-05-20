Вашингтон, 20 мая, 2023, 05:51 — ИА Регнум. Решение о том, кто и в каком количестве поставит Украине истребители F-16, примут в ближайшие месяцы США и их союзники. Такое заявление сделал 19 мая советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Хиросиме, где проходит саммит G7.

Ellen Wallop Asia Society Джейк Салливан

Салливан указал, что США и союзники приступили к обсуждению вопроса усиления украинских ВВС в рамках приверженности поддержке самообороны Украины в долгосрочной перспективе.

«По мере того, как в ближайшие месяцы будет вестись обучение (пилотов. — Ред.) мы будем работать с нашими союзниками, чтобы определить, где будут переданы самолеты, кто их передаст и в каком количестве», — пояснил представитель Белого дома.

При этом Салливан уточнил, что украинские власти сейчас не нуждаются в американских истребителях F-16, время для этой техники на поле боя, по его словам, ещё не настало, самолёты понадобятся Киеву в будущем.

Ранее ИА Регнум сообщало, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отказался назвать сроки обучения украинских пилотов управлению F-16. По мнению Салливана, этот вопрос будут решать военные эксперты.