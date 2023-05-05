Москва, , 17:21 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совбеза провёл обсуждение вопросов подготовки празднования Дня Победы. Об этом 5 мая рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Обсуждался ряд вопросов, связанных с подготовкой празднования Дня Победы», — сказал он.

Отмечается, что в оперативном совещании принимали участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников и специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая Песков рассказал, что традиционного приёма по случаю Дня Победы в этом году в Кремле не будет.

4 мая пресс-секретарь российского лидера заявил, что тот, как обычно, в День Победы выступит на параде на Красной площади.