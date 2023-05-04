Москва, 4 мая, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга 4 мая заявил журналистам, что за украинской атакой на Кремль стоят США.

Иван Шилов ИА REGNUM Атака БПЛА на Кремль

Он также прокомментировал заявления американских и украинских политиков о том, что атака могла быть инсценировкой.

«Попытки от этого откреститься и в Киеве, и в Вашингтоне — они, конечно, смехотворны», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что российской стороне хорошо известно, что подобные решения принимаются не в Киеве, а именно в Вашингтоне.

«Киев уже исполняет то, что ему говорят делать», — пояснил позицию Кремля Песков.

Пресс-секретарь также заявил журналистам, что атака беспилотников на Кремль подлежит тщательному оперативному расследованию. По его словам, СК России и необходимые службы этим занимаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции президента Владимира Путина. На Кремль целились два беспилотных летательных аппарата. Как сообщили в Кремле, БПЛА были выведены из строя силами РЭБ и рухнули, не причинив ущерб.

Глава государства не пострадал. В момент атаки здания кремлёвской резиденции Путина там не было. Он находился в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво. График его работы изменений не претерпел, российский лидер продолжил работу в обычном режиме.

В Кремле расценили попытку удара как спланированную террористическую акцию и покушение на президента накануне Дня Победы. В администрации российского лидера заявили, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры на попытку удара Киева по Кремлю «там и тогда, где и когда посчитает нужным».

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой беспилотниками кремлёвской резиденции президента.

МИД России заявил 4 мая, что нет сомнений, что «за попыткой теракта против Кремля стоит киевский режим». В ведомстве подчеркнули, что Москва ответит на атаку беспилотников в соответствии с оценками той угрозы, которую Киев создал для руководства России.