Москва, , 14:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин не пострадал в результате попытки атаки беспилотников по Кремлю, сообщили 3 мая в кремлёвской пресс-службе.

Кремль Владимир Югасов © ИА REGNUM

По данным пресс-службы, здание Кремля пытались атаковать два беспилотника. БПЛА выведены из строя своевременными действиями российских военных и спецслужб.

Попытка удара по Кремлю украинской стороной предпринята в ночь на 3 мая. В результате этой атаки никто не пострадал. Эти действия в российском руководстве назвали попыткой покушения на Путина.