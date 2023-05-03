Москва, , 15:03 — REGNUM В момент попытки атаковать здание кремлёвской резиденции президента РФ Владимира Путина главы государства не было в Кремле, заявил 3 мая пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Владимир Путин © Михаил Климентьев/РИА Новости

Как рассказал Песков в интервью РИА Новости, президент 3 мая находится в своей подмосковной резиденции: «Нет. Сегодня он работает в [Ново-]Огарёво».

Пресс-служба Кремля заявила, что в ночь на 3 мая по зданию кремлёвской резиденции Путина попытались нанести удары два беспилотника, но их обезвредили.

Удар, в результате которого никто не пострадал, нанесён украинской стороной. Москва расценивает эти действия как теракт и попытку покушения на президента страны.