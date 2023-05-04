Москва, 4 мая, 2023, 12:14 — ИА Регнум. За попыткой теракта против Кремля стоит Киев. Такое заявление 4 мая сделал МИД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва. Кремль

«Нет сомнений, что за попыткой теракта против Кремля стоит киевский режим», — говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что Киев давно и осознанно поддерживает и использует террористические методы против объектов гражданской инфраструктуры и мирного населения. В частности, подрыв Крымского моста 8 октября 2022 года, удары по невоенным объектам в Брянской, Белгородской и Ростовской областях, многочисленные диверсии.

В ведомстве подчеркнули, что Москва ответит на атаку беспилотников на Кремль в соответствии с оценками той угрозы, которую Киев создал для руководства России.

В ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции президента Владимира Путина. На Кремль целились два беспилотных летательных аппарата.

Как сообщили в Кремле, БПЛА вывели из строя с применением систем радиолокационной борьбы.

Глава государства не пострадал. В момент атаки здания кремлёвской резиденции Путина там не было. Он находился в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво. График его работы изменений не претерпел, российский лидер продолжил работу в обычном режиме.

В Кремле расценили попытку удара как спланированную террористическую акцию и покушение на президента накануне Дня Победы. В администрации российского лидера заявили, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры на попытку удара Киева по Кремлю «там и тогда, где и когда посчитает нужным».

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта в связи с атакой беспилотниками кремлёвской резиденции президента.