Москва, , 14:52 — REGNUM Москва оставляет за собой право принять ответные меры на попытку удара Киева по Кремлю. Об этом 3 мая заявили в пресс-службе администрации президента России.

Кремль © Владимир Баранов/РИА Новости

«Там и тогда, где и когда посчитает нужным», ― указали в Кремле.

В Кремле расценили попытку удара как спланированную террористическую акцию и покушение на президента России Владимира Путина накануне Дня Победы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции президента Владимира Путина. На Кремль целились два беспилотных летательных аппарата.

БПЛА вывели из строя с применением систем радиолокационной борьбы. Глава государства не пострадал. График его работы изменений не претерпел, российский лидер продолжает работать в обычном режиме.

Военный эксперт Андрей Марочко ранее заявил, что украинская сторона уже в ближайшее время готовит ряд провокаций и попытку контрнаступления. По его словам, с высокой долей вероятности «противник попытается омрачить празднование 9 мая Дня Победы».

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что российские спецслужбы работают над обеспечением безопасности мероприятий на День Победы.