Москва, 4 мая, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 4 мая заявил журналистам, что атака беспилотниками на Кремль подлежит тщательному оперативному расследованию.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«СК и необходимые службы этим занимаются. Когда ждать результатов, не могу сказать, зависит от них», — сказал Песков.

Он не ответил на вопрос, какие шаги предпримет Москва в ответ на атаку.

«Деталей приводить не могу, но речь может идти только о продуманных, взвешенных и соответствующих интересам нашей страны шагах», — пояснил пресс-секретарь.

В ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции президента Владимира Путина. На Кремль целились два беспилотных летательных аппарата.

Как сообщили в Кремле, БПЛА вывели из строя с применением систем радиолокационной борьбы.

Глава государства не пострадал. В момент атаки здания кремлёвской резиденции Путина там не было. Он находился в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво. График его работы изменений не претерпел, российский лидер продолжил работу в обычном режиме.

В Кремле расценили попытку удара как спланированную террористическую акцию и покушение на президента накануне Дня Победы. В администрации российского лидера заявили, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры на попытку удара Киева по Кремлю «там и тогда, где и когда посчитает нужным».

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой беспилотниками кремлёвской резиденции президента.

МИД России заявил 4 мая, что нет сомнений, что «за попыткой теракта против Кремля стоит киевский режим». В ведомстве подчеркнули, что Москва ответит на атаку беспилотников в соответствии с оценками той угрозы, которую Киев создал для руководства России.