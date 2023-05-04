Москва, , 12:29 — REGNUM Президент России Владимир Путин при любых обстоятельствах сохраняет спокойствие. Об этом 4 мая заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя реакцию главы государства на атаку беспилотников на Кремль.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, и на этот раз произошло всё именно так.

«Президент всегда в сложных, экстремальных ситуациях сохраняет спокойствие, собранность, чёткость в оценках и командах, которые он раздаёт», ― сказал официальный представитель Кремля.

Он подчеркнул, что «в этом плане ничего нового не произошло».

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции президента Владимира Путина. На Кремль целились два беспилотных летательных аппарата. Их вывели из строя с применением систем радиолокационной борьбы.

Глава государства не пострадал. В момент атаки Путина в Кремле не было. Он находился в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво.

В Кремле расценили попытку удара как спланированную террористическую акцию и покушение на главу государства накануне Дня Победы. В администрации российского лидера заявили, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры на попытку удара Киева по Кремлю «там и тогда, где и когда посчитает нужным». СКР возбудил уголовное дело о теракте.

В администрации президента России не ответили на вопрос о том, будет ли 4 мая глава государства работать в Ново-Огарёве или проведёт рабочий день в Кремле.

Пресс-секретарь Путин пообещал своевременно проинформировать журналистов о том, где тот будет работать 4 мая ― в Кремле или Ново-Огарёве.