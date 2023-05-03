В Госдуме назвали киевские власти террористической организацией
Москва, 3 мая 2023, 17:39 — REGNUM Украинские власти представляют угрозу России и должны быть признаны террористической организацией. Об этом 3 мая в Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Киевский нацистский режим необходимо признать террористической организацией. [Этот] режим, захватив целое государство, угрожает безопасности России, Европы, всего мира», ― указал Володин, комментируя атаку украинских беспилотников на Кремль.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с другими международными террористами. В числе преступных методов украинского лидера спикер ГД назвал ядерный шантаж, убийства политических и общественных деятелей, диверсии и подрывы гражданских объектов, а теперь и покушение на президента России.
«Теракт в отношении президента — это нападение на Россию», ― указал Володин.
Поэтому, по его словам, «никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может».
Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 мая Украина направила два беспилотника на резиденцию российского президента в Кремле. Оба беспилотника были выведены из строя. БПЛА уничтожили военные и специальные службы прямо над куполом Сенатского дворца.
Глава государства не пострадал. В момент атаки Путина в Кремле не было. Он находится в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво. График его работы изменений не претерпел, российский лидер продолжил работу в обычном режиме.
В Администрации президента расценили атаку украинских дронов как спланированное покушение накануне Дня Победы 9 мая. В Кремле подчеркнули, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры на попытку удара Киева по Кремлю «там и тогда, где и когда посчитает нужным».
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