Москва, 3 мая, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Украинские власти представляют угрозу России и должны быть признаны террористической организацией. Об этом 3 мая в Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Владимир Федоренко/РИА Новости Вячеслав Володин

«Киевский нацистский режим необходимо признать террористической организацией. [Этот] режим, захватив целое государство, угрожает безопасности России, Европы, всего мира», ― указал Володин, комментируя атаку украинских беспилотников на Кремль.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с другими международными террористами. В числе преступных методов украинского лидера спикер ГД назвал ядерный шантаж, убийства политических и общественных деятелей, диверсии и подрывы гражданских объектов, а теперь и покушение на президента России.

«Теракт в отношении президента — это нападение на Россию», ― указал Володин.

Поэтому, по его словам, «никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может».

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 мая Украина направила два беспилотника на резиденцию российского президента в Кремле. Оба беспилотника были выведены из строя. БПЛА уничтожили военные и специальные службы прямо над куполом Сенатского дворца.

Глава государства не пострадал. В момент атаки Путина в Кремле не было. Он находится в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво. График его работы изменений не претерпел, российский лидер продолжил работу в обычном режиме.

В Администрации президента расценили атаку украинских дронов как спланированное покушение накануне Дня Победы 9 мая. В Кремле подчеркнули, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры на попытку удара Киева по Кремлю «там и тогда, где и когда посчитает нужным».