Боррель: главы МИД ЕС не готовы согласовать новый пакет санкций против России

Москва, , 10:38 — REGNUM Министры иностранных дел Евросоюза в ходе заседания в Люксембурге не будут принимать новые антироссийские санкции, однако обсуждение этих мер продолжается. Об этом 24 апреля заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня мы не находимся на стадии завершения новых санкций против России, дискуссии продолжаются», — сказал он перед началом встречи.

Страны запада продолжают вводить санкции против России на протяжении нескольких лет. Москва приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением Запада. К тому же, ещё в августе прошлого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что коллективный Запад сам ощутил негативный эффект от введённых санкций. Его слова подтвердили в ряде западных стран, включая Британию и Италию. Там считают неэффективными санкции ЕС против России.