Рим, , 10:13 — REGNUM Маттео Сальвини — лидер итальянской правоцентристской партии «Лига» — назвал неэффективными санкции ЕС против России.

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«Кто за них платит? Также итальянские рабочие? Так что я прошу, чтобы ЕС также их защитил. Хотите продолжать санкции, которые неэффективны?», — отметил он в интервью El Pais.

По его словам, Италия всегда одобряла помощь киевскому режиму и санкции, но «за них не могут платить рабочие».

Сальвини также добавил, что ответственные за нацбезопасность страны отрицают влияние России на демократию Италии.