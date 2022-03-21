Владивосток, , 10:02 — REGNUM Прибывший 21 марта в Приморье полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев провёл первое совещание.

Полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев Kremin.ru

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Трутнев отметил, что на данный момент страна живёт в обстановке «оголтелого санкционного давления со стороны ряда западных стран».

«Недружественные действия ставят своей целью повлиять на суверенитет нашей страны, на её независимость. Мы все прекрасно понимаем, что этого не случится. Наша страна уже сталкивалась с нацизмом и нанесла ему сокрушительное поражение. В этот раз мы тоже не отступим. Тем не менее санкции влияют на жизнь наших людей, на работу предприятий. Мы сталкиваемся с недостатком комплектующих, изменяется ситуация в экономике. Важнейшей задачей правительства, руководства субъектов, муниципалитетов — обеспечить нормальную жизнь гражданам, справиться с санкционным давлением», — цитирует полпреда президента телеграм-канал «Дальневосточные ведомости».

Отмечается, что правительством РФ уже разработан план мероприятий, в который входит более 100 пунктов. Общий объём помощи регионам составляет более 1 трлн рублей.

«Сегодня мы послушаем, как ведётся работа в Приморье», — сказал Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Трутнев с 21 по 24 марта будет работать в Приморье.