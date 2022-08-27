Лондон, , 02:57 — REGNUM Санкции Запада против России не сработали так хорошо, как хотелось бы западным странам. Об этом сообщает британская газета The Econonist.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее данным, Запад с помощью антироссийских санкций хотел вызвать в России проблемы с ликвидностью и платежный кризис в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной — лишить Москву высокотехнологичной продукции. Таким образом, западные страны хотели оказать давление через финансовые рычаги, а не через военные.

При этом Запад столкнулся с тем, что Россия является 11-й экономикой планеты, одним из крупнейших поставщиков энергоносителей и продовольствия. В связи с этим задача по изоляции России оказалась пока невыполнимой. Тем не менее газета уверена, что в ближайшие три-пять лет антироссийские санкции якобы разрушат российскую экономику. Однако пока говорить о «сокрушающем ударе», считает издание, нельзя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил об усилении санкционного давления на Москву и Минск со стороны Запада. При этом коллективный Запад, по словам главы российского правительства, уже сам ощутил негативный эффект от введенных санкций.

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