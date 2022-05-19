Москва, , 00:10 — REGNUM Западное санкционное давление стало серьезным испытанием и проверкой на прочность для российской экономики. На сегодняшний день, как отметил Владимир Путин, «Россия уверенно справляется с внешними вызовами благодаря как ответственной макроэкономической политике последних лет, так и системным решениям по укреплению экономического суверенитета, технологической и продовольственной безопасности».

Санкции Александр Горбаруков, ИА REGNUM

Значимую роль в развитии экономики страны в условиях санкций также играют эффективные управленческие решения на уровне регионов. Их принимают, например, «губернаторы новой волны» при реализации курса на импортозамещение. Результатом таких решений становится развитие региональных производств и их успешная адаптация к новой экономической реальности. О развитии региональных импортозамещающих производств при поддержке государства рассказывает, в частности, проект «Сделано в России».

«Импортозамещение и проактивная позиция. На этом строится промышленная политика региона», — написал в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев .

В его управленческой стратегии есть результаты: например, в городе Рыбинске успешно прошел испытания новый авиадвигатель. В разработке принимает участие рыбинская двигателестроительная компания «ОДК-Сатурн». Глава региона рассказал, что для создания авиадвигателя применялись новейшие отечественные материалы и технологии. Еще одно ярославское предприятие — завод «Вымпел» — приступило к реализации проекта по строительству нового типа катамарана на подводных крыльях. Михаил Евраев выразил готовность помогать предприятию в реализации импортозамещающего проекта. В Ярославской области действует мера поддержки предприятий в форме льготных кредитов и займов на пополнение оборотных средств. Максимальный размер помощи — 5 млн рублей, ставка — 5%, а срок предоставления — до 1 года. Михаил Евраев сообщил, что для обеспечения промышленности кредитными средствами получено более 50 млн рублей из федерального бюджета.

О необходимости моментального реагирования на запросы региональных предприятий в новых обстоятельствах заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

«Мы будем для каждого создавать какой-то механизм поддержки, если это предприятие готово инвестировать. Если у компании есть потенциал роста, мы этот потенциал будем точно сохранять и развивать», — подчеркнул глава региона.

Примеры производств, активно развивающихся на фоне санкций, в регионе есть: так, молочный завод «Лактис» продолжает свою работу в прежнем режиме. За сутки на предприятии отгружают от 10 до 20 тонн молока, а линейка продукции включает более 150 наименований. При заводе также работает экспериментальная лаборатория: там производят стопроцентный биоаналог женского белка грудного молока. У этого продукта, нацеленного на искусственное питание детей, нет аналогов в мире. В настоящее время в лаборатории ведется разработка лекарственного препарата, в основе которого — биоаналог грудного молока, — отметил Андрей Никитин.

Адресная поддержка перспективных предприятий реализуется в Тамбовской области. Временно исполняющий обязанности главы Администрации региона Максим Егоров принял решение о поддержке высокотехнологичного регионального предприятия «Тамбовгальванотехника имени С. И. Лившица» (ТАГАТ).

«В настоящее время мы вместе с Минпромторгом принимаем меры для загрузки завода новыми заказами. Полученная государственная поддержка позволит сохранить высококвалифицированный трудовой коллектив, предотвратить массовое увольнение работников предприятия», — заявил глава региона. Заводу уже перечислена субсидия в размере 13,8 млн рублей. Предприятие является ведущим в России по проектированию и изготовлению оборудования для нанесения гальванических, химических и анодизационных покрытий. С 1961 года силами ТАГАТ внедрено более 8000 гальванических линий в стране и за рубежом», — отметил Максим Егоров.

Развитие регионального агропромышленного сектора в условиях санкций активно поддерживает губернатор Амурской области Василий Орлов. Он посетил строящуюся молочную ферму «Амурский партизан». В рамках инвестиционного проекта при региональной поддержке строится новая высокотехнологичная молокоферма на 600 мест, зоологическое родильное отделение на 100 животных, зоопрофилакторий на 25 голов и помещения для содержания 340 телят. Стоимость проекта составляет порядка 1,7 млрд рублей. Коровник уже готов к работе, однако при согласовании необходимых для запуска документов возникли сложности.

«Считаю, что в сегодняшней ситуации мы должны максимально помогать местным производителям, поэтому поручил профильному министерству подключиться к решению проблемы и ускорить процесс», — уточнил Василий Орлов.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поддерживает судоремонт и судостроение — системообразующие отрасли региональной экономики. Недавно судоремонтное предприятие «Вилючинская верфь», продолжающее работу в условиях санкций, подготовило к спуску на воду три судна, построенные для рыбодобывающих компаний Камчатки.

«Со своей стороны могу сказать, что правительство региона будет делать всё, чтобы новые суда выходили с верфи, а предприятие развивалось», — констатировал губернатор.

«Вилючинская верфь» работает с 2001 года, и за этот период предприятие спустило на воду 67 судов. Коллектив завода состоит из 54 человек. На отраслевую поддержку малых и средних предприятий, сельхозпроизводителей и туристических компаний в новых условиях регион выделил 300 млн рублей.

Управленческие стратегии губернаторов новой волны в условиях санкций оценили эксперты.

«Главы регионов сосредоточены на нескольких направлениях поддержки импортозамещения. Во-первых, переформатирование мер поддержки бизнеса, которые уже были в регионе, аудит резервов, перераспределение бюджетных средств в сторону поддержки импортозамещающей промышленности. Второе важное направление — помощь в пересборке логистических цепочек. Если валютный курс сейчас восстановился, то пересобрать для промышленности всю логистическую цепочку — не так-то просто. Губернаторы стараются помочь ключевым предприятиям, используя свои федеральные и международные связи. В-третьих, важен личный пример: многие главы продвигают региональную продукцию посредством личного потребления. Для людей это важно: они понимают, что начальство плохое покупать не будет. Думаю, таких кейсов со временем будет все больше», — убежден политический консультант Владимир Лубянко .

Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин отмечает, что процессы импортозамещения за последние несколько месяцев значительно ускорились практически во всех регионах России.

«На данном этапе уже можно выделить несколько моделей активизации процессов импортозамещения, которые используются в различных регионах России: возрождение традиционных для региона секторов производства, создание инновационных предприятий, субсидирование стратегически важных секторов экономики, расширение межрегиональной кооперации. С каждым месяцем создаются новые механизмы для реализации программ импортозамещения в регионах, и эффективность новых мер стимулирования производства отечественных товаров отчетливо отразится на экономических показателях текущего года», — полагает эксперт.

Таким образом, губернаторы новой волны активно содействуют адаптации региональных производств к новой экономической реальности. В случаях, когда западные санкции провоцируют препятствия для работы предприятий, главы регионов способствуют их преодолению. Оперативно принимаемые меры поддержки позволяют обеспечить развитие региональной промышленности и, как следствие, устойчивое благополучие жителей территории.