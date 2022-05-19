Москва, 19 мая 2022, 00:10 — REGNUM Западное санкционное давление стало серьезным испытанием и проверкой на прочность для российской экономики. На сегодняшний день, как отметил Владимир Путин, «Россия уверенно справляется с внешними вызовами благодаря как ответственной макроэкономической политике последних лет, так и системным решениям по укреплению экономического суверенитета, технологической и продовольственной безопасности».
Значимую роль в развитии экономики страны в условиях санкций также играют эффективные управленческие решения на уровне регионов. Их принимают, например, «губернаторы новой волны» при реализации курса на импортозамещение. Результатом таких решений становится развитие региональных производств и их успешная адаптация к новой экономической реальности. О развитии региональных импортозамещающих производств при поддержке государства рассказывает, в частности, проект «Сделано в России».
В его управленческой стратегии есть результаты: например, в городе Рыбинске успешно прошел испытания новый авиадвигатель. В разработке принимает участие рыбинская двигателестроительная компания «ОДК-Сатурн». Глава региона рассказал, что для создания авиадвигателя применялись новейшие отечественные материалы и технологии. Еще одно ярославское предприятие — завод «Вымпел» — приступило к реализации проекта по строительству нового типа катамарана на подводных крыльях. Михаил Евраев выразил готовность помогать предприятию в реализации импортозамещающего проекта. В Ярославской области действует мера поддержки предприятий в форме льготных кредитов и займов на пополнение оборотных средств. Максимальный размер помощи — 5 млн рублей, ставка — 5%, а срок предоставления — до 1 года. Михаил Евраев сообщил, что для обеспечения промышленности кредитными средствами получено более 50 млн рублей из федерального бюджета.
О необходимости моментального реагирования на запросы региональных предприятий в новых обстоятельствах заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
Примеры производств, активно развивающихся на фоне санкций, в регионе есть: так, молочный завод «Лактис» продолжает свою работу в прежнем режиме. За сутки на предприятии отгружают от 10 до 20 тонн молока, а линейка продукции включает более 150 наименований. При заводе также работает экспериментальная лаборатория: там производят стопроцентный биоаналог женского белка грудного молока. У этого продукта, нацеленного на искусственное питание детей, нет аналогов в мире. В настоящее время в лаборатории ведется разработка лекарственного препарата, в основе которого — биоаналог грудного молока, — отметил Андрей Никитин.
Адресная поддержка перспективных предприятий реализуется в Тамбовской области. Временно исполняющий обязанности главы Администрации региона Максим Егоров принял решение о поддержке высокотехнологичного регионального предприятия «Тамбовгальванотехника имени С. И. Лившица» (ТАГАТ).
Развитие регионального агропромышленного сектора в условиях санкций активно поддерживает губернатор Амурской области Василий Орлов. Он посетил строящуюся молочную ферму «Амурский партизан». В рамках инвестиционного проекта при региональной поддержке строится новая высокотехнологичная молокоферма на 600 мест, зоологическое родильное отделение на 100 животных, зоопрофилакторий на 25 голов и помещения для содержания 340 телят. Стоимость проекта составляет порядка 1,7 млрд рублей. Коровник уже готов к работе, однако при согласовании необходимых для запуска документов возникли сложности.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поддерживает судоремонт и судостроение — системообразующие отрасли региональной экономики. Недавно судоремонтное предприятие «Вилючинская верфь», продолжающее работу в условиях санкций, подготовило к спуску на воду три судна, построенные для рыбодобывающих компаний Камчатки.
«Вилючинская верфь» работает с 2001 года, и за этот период предприятие спустило на воду 67 судов. Коллектив завода состоит из 54 человек. На отраслевую поддержку малых и средних предприятий, сельхозпроизводителей и туристических компаний в новых условиях регион выделил 300 млн рублей.
Управленческие стратегии губернаторов новой волны в условиях санкций оценили эксперты.
Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин отмечает, что процессы импортозамещения за последние несколько месяцев значительно ускорились практически во всех регионах России.
Таким образом, губернаторы новой волны активно содействуют адаптации региональных производств к новой экономической реальности. В случаях, когда западные санкции провоцируют препятствия для работы предприятий, главы регионов способствуют их преодолению. Оперативно принимаемые меры поддержки позволяют обеспечить развитие региональной промышленности и, как следствие, устойчивое благополучие жителей территории.