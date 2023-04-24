Москва, 24 апреля, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Евросоюза в ходе заседания в Люксембурге не будут принимать новые антироссийские санкции, однако обсуждение этих мер продолжается. Об этом 24 апреля заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Сегодня мы не находимся на стадии завершения новых санкций против России, дискуссии продолжаются», — сказал он перед началом встречи.

Страны запада продолжают вводить санкции против России на протяжении нескольких лет. Москва приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением Запада. К тому же, ещё в августе прошлого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что коллективный Запад сам ощутил негативный эффект от введённых санкций. Его слова подтвердили в ряде западных стран, включая Британию и Италию. Там считают неэффективными санкции ЕС против России.