Москва, 17 апреля, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Первый этап внезапной проверки Тихоокеанского флота прошёл на очень высоком уровне, заявил 17 апреля российский президент Владимир Путин по итогам доклада о проведении учений министра обороны Сергея Шойгу. Также глава государства выразил слова благодарности всем, кто организовывал внезапную проверку.

Пресс-служба Кремля Встреча президента РФ Владимира Путина с министром обороны Сергеем Шойгу

Внезапная проверка Тихоокеанского флота стартовала 14 апреля, с этого дня весь флот был переведён в полную боевую готовность с привлечением свыше 25 тысяч военнослужащих. В учениях участвуют 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подводных лодок, 89 самолётов и вертолётов.

В настоящее время проводится второй этап внезапной проверки. По словам Сергея Шойгу, речь идёт о переходе группировки из дальней морской зоны в южную часть Охотского моря с выполнением задач боевого маневрирования и вскрытия подводной обстановки. Помимо этого, начато проведение тактического учения по противовоздушной обороне. Обозначать противника помогают самолёты морской авиации.

На завершающем этапе подготовки, который стартует 18 апреля, планируется реализовать задачи нанесения ракетных ударов с выполнением электронных пусков. Стратегические ракетоносцы направятся в центральную часть Тихого океана с имитацией нанесения ударов по корабельным группам условного противника, пояснил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Президент РФ Владимир Путин попросил главу оборонного ведомства продолжить работу в данном направлении и обратить внимание на развитие и подготовку подобных мероприятий и на других флотах.

«Развитие флота, в том числе на Тихоокеанском театре, никто не отменял , не снимал», — подчеркнул глава государства, но при этом напомнил, что у ВС РФ есть ясные приоритеты, они касаются «украинского направления и всего, что связано с защитой наших людей на Донбассе, на других новых территориях».

Как сообщало ИА REGNUM, внезапная проверка проводится с целью наращивания способности вооружённых сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений. Шойгу доложил президенту о том, что в ходе внезапной проверки силами Тихоокеанского флота будут проведены учения по поиску и уничтожению подлодок условного противника. Кроме того, будут осуществлены практические артиллерийские стрельбы по воздушным и морским мишеням.