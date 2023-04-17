Москва, 17 апреля, 2023, 10:07 — ИА Регнум. Президент Росси Владимир Путин провёл встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу. Об этом 17 апреля сообщается на сайте Кремля.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС Встреча президента РФ Владимира Путина с министром обороны РФ Шойгу

Глава оборонного ведомства доложил главе государства о проведении учений на Тихоокеанском флоте.

Он напомнил, что внезапная проверка проводится с 14 апреля в соответствии с решением Верховного главнокомандующего. К ней привлечено свыше 25 тысяч военнослужащих, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подводных лодок, 89 самолётов и вертолётов.

«Силы и войска, участвующие в проверке, приведены в полную боевую готовность, с установленными ограничениями приступили к выполнению учебно-боевых задач. С ними проводятся контрольные стрельбы и тактические учения, отрабатываются вопросы межвидового взаимодействия», ― доложил министр.

По словам Шойгу, в настоящее время проводится второй этап внезапной проверки. Группировка, сформированная в дальней морской зоне, движется в южную часть Охотского моря. Начато проведение тактического учения по противовоздушной обороне.

Глава Минобороны уточнил, что завершающий этап проверки начнётся с 18 апреля. В ходе него корабельные ударные группировки совместно с береговыми ракетными дивизионами отработают задачи нанесения ракетных ударов с выполнением электронных пусков. При этом силы флота в ходе учений отработают действия по поиску и уничтожению подводных лодок и корабельных группировок противника, проведут артиллерийские стрельбы по воздушным и морским мишеням. Стратегические ракетоносцы в центральной части Тихого океана отработают условные удары по корабельным группам условного противника.

«По завершении проверки силы флота вернутся в пункты постоянной дислокации», ― завершил доклад Шойгу.

Глава государства, в свою очередь, высоко оценил первый этап внезапной проверки и поблагодарил «всех, кто организовывал эту работу».

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля суда Тихоокеанского флота в ходе внезапной проверки вышли в море из пункта постоянной дислокации во Владивостоке. Это фрегат «Маршал Шапошников», корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов», корветы «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также ракетные катера соединения кораблей охраны водного района.

Они присоединились к ранее вышедшим кораблям, которые уже действуют в акваториях Японского и Охотского морей.