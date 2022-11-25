Москва, 1 апреля, 2011, 16:07 — ИА Регнум. Президент России Дмитрий Медведев подписал Указ "О присвоении специального звания высшего начальствующего состава сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и назначении на должность сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации", сообщила 1 апреля пресс-служба Кремля.

Президент приказал назначить генерал-лейтенанта полиции Игоря Алешина-министром внутренних дел по Республике Башкортостан, генерал-лейтенанта полиции Сергея Аренина - начальником Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области, генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова- Министром внутренних дел по Республике Северная Осетия - Алания; генерал-лейтенанта полиции Александра Елина - начальником Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кемеровской области; генерал-лейтенанта полиции Александра Кравченко - начальником Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Волгоградской области; генерал-лейтенанта полиции Павла Недоростова - начальником Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тюменской области, генерал-лейтенанта полиции Сергея Ченчика - начальником Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу, освободив его от занимаемой должности.