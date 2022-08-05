Ереван, 5 августа, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Связь между министрами обороны Армении и Азербайджана прекратила действовать несколько месяцев назад. Об этом 5 августа армянскому новостному порталу 168. am сообщил пресс-секретарь оборонного ведомства Армении Арам Торосян.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

«Прямая связь, установленная между министрами обороны Армении и Азербайджана, несколько месяцев не действует», — сказал представитель минобороны.

Про создание оперативной связи между министерствами обороны Армении и Азербайджана в ноябре 2021 года сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян. Он рассказал, что это помогает улаживать возникающие на границе конфликты.

Напомним, в течение прошедшей недели обострилась обстановка в Нагорном Карабахе. Обе стороны обвиняют друг друга в обстрелах. 3 августа азербайджанская сторона, заявив об убитом солдате, провела военную операцию, ударив по позициям Арцаха. С карабахской стороны погибли двое военнослужащих.