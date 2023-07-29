Сочи, Краснодарский край, 29 июля, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев обратился к прокурору Краснодарского края Сергею Табельскому с просьбой взять под особый контроль дело о наезде электровелосипеда на беременную женщину в Сочи. В своём письме 29 июля Фадеев отметил, что подобные инциденты могут приобрести систематичный характер, поэтому необходимо выработать систему решения таких дел.

Сообщается, что жительница Сочи Мадина Саманджия обратилась в СПЧ после инцидента с электровелосипедом, который на полной скорости сбил её на пешеходном переходе. Беременная женщина получила сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом костей носа.

«Представляется, что изложенные проблемы могут приобрести системный характер, поскольку ещё не выработана методика ведения подобных дел, а инцидентов с каждым днём становится всё больше. Учитывая вышеизложенное, а также большой общественный резонанс, прошу вас взять расследование под особый контроль», — написал Фадеев в Telegram-канале.

Отмечается, сбитая женщина обратилась с заявлением в полицию. Стало известно, что её не могут признать потерпевшей из-за отсутствия подтверждающих травмы рентгеновских снимков, которые Мадине нельзя делать из-за беременности по рекомендациям врачей.

Как сообщало ИА Регнум, инцидент произошёл 26 июля, позднее в Сети появились кадры момента столкновения с камеры видеонаблюдения. Люди перед пешеходным переходом начали переходить дорогу на зелёный сигнал светофора, и внезапно по дороге проехали самокат и велосипед, один из которых на всей скорости сбил Мадину, которая от удара упала на дорогу. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП. Следователи организовали проверку, расследование поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Сама женщина позднее рассказала главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой, что прибывший на место происшествия полицейский забрал юношу 2004 года рождения, который оказался виновником столкновения, однако связываться с самой Мадиной никто потом не стал. Девушка лично ездила в полицию, чтобы выяснить подробности, и оказалось, что и протокол, и описанные в нём события были представлены не совсем достоверно. По её словам, сам юноша тоже написал заявление — на транспортную компанию, которая занимается арендой самокатов и электровелосипедов. И, несмотря на то, что видеокадры и свидетели доказывают, что мчавшиеся на скорости молодые люди на электровелосипеде и электросамокате даже не пытались затормозить, они убеждают, что тормоза не работали.