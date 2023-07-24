Сочи, Краснодарский край, 24 июля, 2023, 18:12 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту наезда электросамокатчика на беременную женщину на пешеходном переходе в Сочи. В результате наезда женщина потеряла малыша.

В Сочи мужчина на электросамокате совершил наезд на беременную женщину, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

По данному факту следователи организовали доследственную проверку. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как сообщало 24 июля ИА Регнум, в центре Сочи под колёса электросамоката попала беременная женщина. Инцидент на улице Воровского попал на камеры наружного наблюдения. На кадрах видно, как люди стоят на тротуаре перед пешеходным переходом, ожидая зелёного сигнала светофора. При разрешающем сигнале пешеходы двинулись вперёд. В тот момент по дороге проезжал водитель электросамоката, который на скорости сбил беременную женщину. От удара она упала на дорогу. В нескольких Telegram-каналах сообщают, что женщина потеряла ребенка, однако подтверждения этим данным пока нет.