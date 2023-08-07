Москва, 7 августа, 2023, 18:23 — ИА Регнум. В Москве электросамокат насмерть сбил 32-летнюю женщину, сообщил ИА Регнум источник в правоохранительных органах.

TERESA SUAREZ/EPA/TASS

«Мужчина на самокате сбил женщину, которая переходила дорогу», — рассказал собеседник агентства.

Инцидент произошёл 20 июля на Нижней Красносельской улице. Женщина попала в НИИ имени Склифосовского с закрытый перелом обеих лодыжек и заднего края левой большеберцовой кости со смещением отломков. Она скончалась 2 августа.

Позже 4 августа полиция задержала 22-летнего молодого человека, водителя электросамоката, который сбил прохожую.

Как сообщало ИА Регнум, в мае двухлетний ребёнок пострадал в результате наезда на него мужчины на электросамокате. Инцидент произошёл на юго-западе Москвы. Ребёнок получил травмы и был госпитализирован.

В июле в центре Сочи под колёса электросамоката попала беременная женщина, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Также 17 июня в московском парке Горького электросамокатчик сбил двухлетнего мальчика и скрылся. Врачи диагностировали у ребёнка закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.