Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве – все новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 11 марта прибыл в Москву и провёл переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. На встрече главы государств обсуждали актуальные вопросы, входящие в повестку двусторонних отношений, и развитие союзной кооперации. Также рассматривались пути экономического взаимодействия в условиях санкций, вводимых Западом.
Основной темой обсуждения стала ситуация на Украине.
Все новости о встрече читайте в трансляции ИА REGNUM.
По информации Telegram-канала «Пул Первого», когда Александр Лукашенко прилетел в Москву, в машину на переезд сразу пригласили посла Белоруссии в России Владимира Семашко — обсудить в дороге актуальные вопросы.
Отметим, что ранее Лукашенко подчеркнул, что гибридная война, которая развернута против Белоруссии, особенно санкционная война в экономике и финансах — это надолго.
Предыдущая встреча Путина и Лукашенко проходила в Москве 18 февраля. Однако после этого президенты неоднократно созванивались для обсуждения текущих вопросов.
Накануне, 10 марта, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская разведка обнаружила на территории Украины наемников, перемещающихся вдоль белорусской границы.
Как уже сообщалось, Лукашенко ранее поддержал специальную операцию России на Украине. Однако белорусские военные, по его словам, в ней не участвуют.
Вопросы двусторонней интеграции и ситуацию вокруг Украины обсудят президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе встречи в Москве, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 11 марта журналистам.
«Прежде всего — это тот базис тем для взаимодействия, который определен двадцатью восемью союзными программами. Кроме того, это, конечно же, возможность обменяться мнениями по Украине, по санкционной проблематике и так далее. Важный контакт», — сказал Песков.
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В Москве начались переговоры Путина и Лукашенко.
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко начались в Москве 11 марта.
Читайте подробнее: В Москве начались переговоры Путина и Лукашенко
«У нас совесть чиста», — заявил Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным, говоря о спецоперации на Украины.
По словам Лукашенко, Украина готовила удар не только по ДНР и ЛНР, но и по Белоруссии.
Киев не теряет надежды втянуть Белоруссию в военный конфликт, уверен Лукашенко.
«Не надо оправдываться», — заявил Лукашенко Путину.
«Обойдёмся без них (Запада. — Прим. ИА REGNUM)», — отметил Лукашенко.
Владимир Путин и Александр Лукашенко вспомнили о Советском Союзе на встрече в Москве.
По его словам, нужно сплотиться (ОДКБ и ЕврАзЭС), и Белоруссия, и Россия забудут про санкции.
В переговорном процессе российской и украинской делегаций есть определённые позитивные сдвиги. Об этом 11 марта заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Читайте подробнее: Путин заявил Лукашенко о «позитивных сдвигах» в переговорах с Украиной
Владимир Путин отметил: «Мы станем сильнее».
Санкции — время возможностей, подчеркнул Путин.
Лукашенко обратил внимание, что на переговоры в Москву он прилетел в хорошем настроении.
СССР жил в условиях санкций и добивался колоссальных успехов, напомнил президент РФ.
В переговорах между Россией и Украиной есть позитивные сдвиги, сообщил 11 марта президент России Владимир Путин.
Подробности в материале: Путин сообщил Лукашенко о позитивных сдвигах в переговорах с Украиной
Россия и Белоруссия привыкли жить под санкциями Запада. Об этом 11 марта заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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По словам Путина, нужно «двигаться в направлении укрепления своего технологического и экономического суверенитета».
К концу 2022 года люди забудут о конфликте на Украине, заявил 11 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Об этом: Лукашенко заявил, что о конфликте на Украине забудут к концу года
По экономике России наносится массированный удар, заявил 11 марта президент России Владимир Путин.
Подробности в материале: Путин заявил о массированном ударе по экономике России
Вводимые странами Запада санкции дают возможности для укрепления технологического суверенитета, заявил 11 марта президент России Владимир Путин.
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Украина планировала удар по российским и белорусским войскам. Об этом 11 марта заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом: «Наша совесть чиста!» — Лукашенко рассказал о планах нападения Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости проведения в Москве встречи лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для выработки решений по противодействию санкциям. Об этом Лукашенко заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
Читайте также: Лукашенко призвал провести в Москве встречу лидеров стран ЕАЭС и ОДКБ
Санкции западных стран в отношении России и Белоруссии являются «временем возможностей». Об этом 11 марта заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с главой Российского государства Владимиром Путиным в Кремле.
Читайте также: Лукашенко назвал санкции Запада «временем возможностей»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину ответить на санкции вместе с партнёрами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Об этом: Лукашенко предложил Путину вместе ответить на санкции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что к концу 2022 года люди забудут о конфликте на Украине, если национальная экономика будет «отстроена».
Читайте также: Лукашенко: к концу года люди забудут о конфликте на Украине
В настоящее время вдоль границы Белоруссии по территории Украины в сторону Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) движутся иностранные наемники, которые не теряют надежды втянуть республику в боевые действия. Об этом 11 марта заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с главой Российского государства Владимиром Путиным в Кремле.
Подробности в материале: Лукашенко рассказал об иностранных наемниках, идущих в сторону ЧАЭС
«Не мы на них напали. Не мы! Превентивно ВСУ начали стрелять, когда еще мы с Вами за два дня были у Вас дома. Мы это с Вами сидели в вертолёте — докладывали постоянно. Они начали», — заявил 11 марта Александр Лукашенко во время обсуждения с Владимиром Путиным специальной военной операции на территории Украины.
Читайте подробнее: Лукашенко об Украине: «Не мы развязали эту войну. У нас совесть чиста»
Советский Союз всегда жил в условиях санкций и при этом развивался и добивался колоссальных успехов. Об этом 11 марта заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко в Кремле.
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Президент России Владимир Путин поблагодарил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко за подведение электричества к Чернобыльской АЭС на Украине. Об этом сообщает 11 марта пресс-служба Кремля.
По словам Лукашенко, ранее на Украине готовили биологическое оружие и «были готовы взорвать» атомные электростанции.
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Украинская армия начала превентивное нападение до начала российской спецоперации, предотвратившей использование биологического оружия и использования радиоактивных материалов ЧАЭС. Об этом 11 марта в Москве во время переговоров с Владимиром Путиным заявил Александр Лукашенко.
Подробности в материале: Лукашенко: Россия предотвратила использование Киевом биологического оружия
«У нас все есть для того, чтобы нормально жить и работать», — заявил 11 марта Александр Лукашенко во время обсуждения с Владимиром Путиным путей преодоления западных санкций.
Читайте подробнее: «Ситуация не та, чтобы париться и переживать»: Лукашенко о санкциях
Россия и Белоруссия успешно выдержат западные санкции. Об этом 11 марта в Москве во время переговоров с Владимиром Путиным заявил Александр Лукашенко.
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