Президент Белоруссии Александр Лукашенко 11 марта прибыл в Москву и провёл переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. На встрече главы государств обсуждали актуальные вопросы, входящие в повестку двусторонних отношений, и развитие союзной кооперации. Также рассматривались пути экономического взаимодействия в условиях санкций, вводимых Западом. Основной темой обсуждения стала ситуация на Украине. Все новости о встрече читайте в трансляции ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

12:03 11.03.2022 По информации Telegram-канала «Пул Первого», когда Александр Лукашенко прилетел в Москву, в машину на переезд сразу пригласили посла Белоруссии в России Владимира Семашко — обсудить в дороге актуальные вопросы.

12:04 11.03.2022 Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершает рабочий визит в Российскую Федерацию. 11.03.2022 . president.gov.by

12:22 11.03.2022 Отметим, что ранее Лукашенко подчеркнул, что гибридная война, которая развернута против Белоруссии, особенно санкционная война в экономике и финансах — это надолго.

12:24 11.03.2022 Предыдущая встреча Путина и Лукашенко проходила в Москве 18 февраля. Однако после этого президенты неоднократно созванивались для обсуждения текущих вопросов.

13:07 11.03.2022 Накануне, 10 марта, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская разведка обнаружила на территории Украины наемников, перемещающихся вдоль белорусской границы.

13:42 11.03.2022 Как уже сообщалось, Лукашенко ранее поддержал специальную операцию России на Украине. Однако белорусские военные, по его словам, в ней не участвуют.

13:57 11.03.2022 Вопросы двусторонней интеграции и ситуацию вокруг Украины обсудят президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе встречи в Москве, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 11 марта журналистам. «Прежде всего — это тот базис тем для взаимодействия, который определен двадцатью восемью союзными программами. Кроме того, это, конечно же, возможность обменяться мнениями по Украине, по санкционной проблематике и так далее. Важный контакт», — сказал Песков. Читайте также: Важный контакт: Песков раскрыл темы переговоров Путина и Лукашенко

14:20 11.03.2022 В Москве начались переговоры Путина и Лукашенко.

14:22 11.03.2022 Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко начались в Москве 11 марта. Читайте подробнее: В Москве начались переговоры Путина и Лукашенко

14:25 11.03.2022 «У нас совесть чиста», — заявил Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным, говоря о спецоперации на Украины.

14:26 11.03.2022 По словам Лукашенко, Украина готовила удар не только по ДНР и ЛНР, но и по Белоруссии.

14:26 11.03.2022 Киев не теряет надежды втянуть Белоруссию в военный конфликт, уверен Лукашенко.

14:26 11.03.2022 «Не надо оправдываться», — заявил Лукашенко Путину.

14:27 11.03.2022 «Обойдёмся без них (Запада. — Прим. ИА REGNUM)», — отметил Лукашенко.

14:28 11.03.2022 Владимир Путин и Александр Лукашенко вспомнили о Советском Союзе на встрече в Москве.

14:28 11.03.2022 По его словам, нужно сплотиться (ОДКБ и ЕврАзЭС), и Белоруссия, и Россия забудут про санкции.

14:28 11.03.2022 В переговорном процессе российской и украинской делегаций есть определённые позитивные сдвиги. Об этом 11 марта заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Читайте подробнее: Путин заявил Лукашенко о «позитивных сдвигах» в переговорах с Украиной

14:29 11.03.2022 Владимир Путин отметил: «Мы станем сильнее».

14:29 11.03.2022 Санкции — время возможностей, подчеркнул Путин.

14:30 11.03.2022 Лукашенко обратил внимание, что на переговоры в Москву он прилетел в хорошем настроении.

14:31 11.03.2022 СССР жил в условиях санкций и добивался колоссальных успехов, напомнил президент РФ.

14:32 11.03.2022 Встреча Путина и Лукашенко на фоне новых санкций и спецоперации на Украине. kremlin.ru

14:33 11.03.2022 В переговорах между Россией и Украиной есть позитивные сдвиги, сообщил 11 марта президент России Владимир Путин. Подробности в материале: Путин сообщил Лукашенко о позитивных сдвигах в переговорах с Украиной

14:34 11.03.2022 Россия и Белоруссия привыкли жить под санкциями Запада. Об этом 11 марта заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Читайте также: Лукашенко: мы к свинству Запада уже привыкли!

14:34 11.03.2022 По словам Путина, нужно «двигаться в направлении укрепления своего технологического и экономического суверенитета».

14:38 11.03.2022 К концу 2022 года люди забудут о конфликте на Украине, заявил 11 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом: Лукашенко заявил, что о конфликте на Украине забудут к концу года

14:44 11.03.2022 По экономике России наносится массированный удар, заявил 11 марта президент России Владимир Путин. Подробности в материале: Путин заявил о массированном ударе по экономике России

14:50 11.03.2022 Вводимые странами Запада санкции дают возможности для укрепления технологического суверенитета, заявил 11 марта президент России Владимир Путин. Читайте также: Путин: санкции дают возможность укрепить технологический суверенитет

14:52 11.03.2022 Украина планировала удар по российским и белорусским войскам. Об этом 11 марта заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом: «Наша совесть чиста!» — Лукашенко рассказал о планах нападения Украины

14:56 11.03.2022 Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости проведения в Москве встречи лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для выработки решений по противодействию санкциям. Об этом Лукашенко заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Читайте также: Лукашенко призвал провести в Москве встречу лидеров стран ЕАЭС и ОДКБ

14:56 11.03.2022 Санкции западных стран в отношении России и Белоруссии являются «временем возможностей». Об этом 11 марта заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с главой Российского государства Владимиром Путиным в Кремле. Читайте также: Лукашенко назвал санкции Запада «временем возможностей»

14:58 11.03.2022 Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину ответить на санкции вместе с партнёрами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом: Лукашенко предложил Путину вместе ответить на санкции

15:10 11.03.2022 Александр Григорьевич Лукашенко. Встреча Путина и Лукашенко на фоне новых санкций и спецоперации на Украине. kremlin.ru

15:21 11.03.2022 Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что к концу 2022 года люди забудут о конфликте на Украине, если национальная экономика будет «отстроена». Читайте также: Лукашенко: к концу года люди забудут о конфликте на Украине

15:25 11.03.2022 В настоящее время вдоль границы Белоруссии по территории Украины в сторону Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) движутся иностранные наемники, которые не теряют надежды втянуть республику в боевые действия. Об этом 11 марта заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с главой Российского государства Владимиром Путиным в Кремле. Подробности в материале: Лукашенко рассказал об иностранных наемниках, идущих в сторону ЧАЭС

15:39 11.03.2022 «Не мы на них напали. Не мы! Превентивно ВСУ начали стрелять, когда еще мы с Вами за два дня были у Вас дома. Мы это с Вами сидели в вертолёте — докладывали постоянно. Они начали», — заявил 11 марта Александр Лукашенко во время обсуждения с Владимиром Путиным специальной военной операции на территории Украины. Читайте подробнее: Лукашенко об Украине: «Не мы развязали эту войну. У нас совесть чиста»