Москва, 11 марта 2022, 15:21 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что к концу 2022 года люди забудут о конфликте на Украине, если национальная экономика будет «отстроена».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину ответить на санкции вместе с партнёрами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).