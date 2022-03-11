Москва, , 15:25 — REGNUM В настоящее время вдоль границы Белоруссии по территории Украины в сторону Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) движутся иностранные наемники, которые не теряют надежды втянуть республику в боевые действия. Об этом 11 марта заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с главой Российского государства Владимиром Путиным в Кремле.

Александр Лукашенко President.gov.by

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«И сегодня, я уже вчера сказал, эти иностранные наемники идут вдоль границы Беларуси к Чернобыльской станции. Три момента: они хотят перерезать пути движения российских войск — в спину ударить, как я говорил; второе — они хотят ударить по позициям тех войск, которые у нас остались с белорусско-российских учений; и они не теряют надежду нас втянуть в эту бойню непосредственно, чтобы мы оголили западный участок», — сказал он.

При этом Лукашенко добавил, что названные им наемники из других стран на Украине «не такие простые» и уточнил, что руководству двух стран еще нужно будет разгадать, для какой цели они идут к ЧАЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что санкции западных стран в отношении России и Белоруссии являются «временем возможностей».