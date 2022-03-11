Минск, , 15:39 — REGNUM «Не мы на них напали. Не мы! Превентивно ВСУ начали стрелять, когда еще мы с Вами за два дня были у Вас дома. Мы это с Вами сидели в вертолёте — докладывали постоянно. Они начали», — заявил 11 марта Александр Лукашенко во время обсуждения с Владимиром Путиным специальной военной операции на территории Украины.

Александр Лукашенко President.gov.by

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По словам Лукашенко, накануне начала российской спецоперации готовился удар с украинской территории по войскам России и Белоруссии. Он привёз карту и показал президенту России, «откуда на Белоруссию готовилось нападение», отметив, что если бы за шесть часов до начала российской спецоперации не был нанесён превентивный удар по четырём позициям ВСУ в приграничных с Белоруссией районах, то «они бы атаковали наши войска — Белоруссии и России, которые были на учениях».

«Поэтому не мы развязали эту войну. У нас совесть чиста. Хорошо, что начали», — сказал Лукашенко в беседе с Путиным.

Напомним, Белоруссия предоставляет свою территорию для российских войск для проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Белорусские военнослужащие и техника не участвуют в боевых действиях на украинской территории.