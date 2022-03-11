Москва, , 15:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин поблагодарил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко за подведение электричества к Чернобыльской АЭС на Украине. Об этом сообщает 11 марта пресс-служба Кремля.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Kremlin.ru

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В ходе переговоров в Кремле белорусский лидер напомнил, что Путин попросил его подвести к Чернобыльской АЭС электричество. По словам Лукашенко, ранее на Украине готовили биологическое оружие и «были готовы взорвать» атомные электростанции.

«Сейчас мы видим, что в Чернобыле творится, Вы меня попросили электричество подвести, а им не надо, Вы понимаете? А им не надо», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что выполнил обещание по электроснабжению АЭС. «Я знаю, спасибо», — ответил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко также предупредил об иностранных наёмниках, которые с неизвестной целью продвигаются вдоль границы Белоруссии к Чернобыльской станции. Территорию вокруг законсервированной АЭС ранее взяли под контроль российские войска.

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