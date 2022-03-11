Москва, , 13:57 — REGNUM Вопросы двусторонней интеграции и ситуацию вокруг Украины обсудят президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе встречи в Москве, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 11 марта журналистам.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Kremlin.ru

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Лукашенко ранее прибыл в Москву с рабочим визитом. По словам Пескова, у президентов есть хорошая возможность продолжить обсуждение интеграционных процессов, обменяться мнениями по ситуации на Украине, по санкциям.

«Прежде всего — это тот базис тем для взаимодействия, который определен двадцатью восемью союзными программами. Кроме того, это, конечно же, возможность обменяться мнениями по Украине, по санкционной проблематике и так далее. Важный контакт», — сказал Песков.

Он добавил, что лидеры России и Белоруссии «постоянно сверяют часы», продолжая процесс тесного союзнического общения.

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